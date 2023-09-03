Если россияне не сдадутся: британский генерал рассказал, когда Украина может выиграть войну

Украинские бойцы прорвали первую линию обороны на юге. Российская армия растянута, истощена и не имеет резервов.

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Британский генерал в отставке Ричард Берронс считает, что Украина сможет победить в войне в 2024-2025 годах. Об этом сообщило издание Financial Times, цитируя офицера.

Он отметил, что в рамках этого контрнаступления ВСУ не смогут прогнать российское войско. Также не удастся до зимы наполовину сократить площадь оккупированных территорий.

"Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что хотя преодоление хорошо подготовленной обычной обороны на поле боя может быть одной из самых сложных операций на войне, это возможно", — сказал Ричард Берронс.

По его словам, ВСУ прорвали первую линию обороны на юге. Тогда как российские силы уже растянуты, истощены и не имеют резервов. Несмотря на это, если оккупанты не сдадутся, бои еще долго будут продолжаться.

Ричард Берронс заявил, что Украине хватит противовоздушной обороны только, чтобы прикрыть примерно треть территории. Проблема дефицита артиллерийских боеприпасов была решена лишь временно. Также ВСУ не хватает оборудования для разминирования территорий.

"Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год", — подчеркнул он.

Генерал в отставке сообщил, что Россия проиграет в войне, если:

ВСУ не будут настаивать на значительном успехе на фронте, пока не появятся средства для его достижения;

зимой украинские бойцы будут продвигаться в короткие сроки для уменьшения потерь;

Украина будет уничтожать вражеский военный потенциал;

украинские бойцы ликвидируют российский Черноморский флот.

По его мнению, существенным переломом в наступательных возможностях ВСУ станет увеличение поставки боеприпасов западными странами.

Напомним, 2 сентября стало известно, что во время контрнаступления ВСУ используют тактику применения малых штурмовых групп для захвата опорных пунктов оккупантов. В частности, движущей силой контрнаступления являются сотни небольших штурмовых групп, которые часто состоят всего из 8-10 солдат.

1 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал отемпах украинского контрнаступления. Он считает, что союзники Украины понимают, что дела идут в правильном направлении.