"Будет как с F-16": Зеленский рассказал о перcпективах поставок ракет ATACMS

По словам президента Украины, результаты переговоров Киева с западными партнерами будут видны уже в ближайшем будущем.

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Украина настойчиво работает над укреплением своей дальнобойной военной мощи, и эффективность этой работы проявится в ближайшем будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает 22 сентября пресс-служба ОП.

Президент отметил, что в ходе встречи с конгрессменами обсуждались конкретные планы и необходимая поддержка для Украины.

"Белый дом также подтвердил, что мы вели диалог с конгрессменами. Пентагон обратился ко мне с этим вопросом. Мой голос услышан, и подобные прямые диалоги необходимо проводить", — подчеркнул глава государства.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Владимир Зеленский подчеркнул, что это направлено на укрепление дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент – мы все это увидим", – рассказал президент.

Поставки ATACMS в Украину — подробности

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится "на финишной прямой" в вопросе передачи ATACMS. В то же время американские сенаторы выразили требование передать Украине ракеты ATACMS как можно скорее, опасаясь затягивания конфликта в регионе.

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Крым и Мариуполь. Куда ударят ракеты ATACMS сразу после доставки в Киев

20 сентября западные СМИ писали, что профильные агентства Соединенных Штатов согласились на поставку ракет ATACMS Украине. Тем не менее, опасения относительно возможной реакции России все еще влияют на решение США о поставках вооружения. Также сообщалось, что последнее слово в этом вопросе за президентом Штатов Джо Байденом.