"Це те, що потрібно ЗСУ": у Байдена натякнули на можливу передачу Україні систем ATACMS

За словами представника адміністрації президента Джона Кірбі, далекобійні ракети ATACMS залишаються предметом обговорень на майбутнє і США не планують зупинятися в наданні допомоги Києву.

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США висловлюють впевнену підтримку Україні з боку Конгресу. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі визнав, що кількість критиків збільшилася, особливо серед республіканців у Палаті представників, які сперечаються про доцільність підтримки України. Однак він наголосив, що ці люди не представляють вище керівництво своєї партії, і, що навіть важливіше, вони не представляють більшість своєї партії.

За словами Кірбі, президент Байден був вдячний Зеленському за надану оперативну інформацію про події на полі бою.

Крім того, він спростовує занепокоєння з приводу відсутності армійських тактичних ракетних систем ATACMS в оголошеному сьогодні оборонному пакеті допомоги Україні.

"Я можу сказати, що ми продовжуємо говорити з українцями — ми і будемо це робити — про те, що їм потрібно на полі бою, і ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет, який сьогодні оголосив президент, — це саме те, що потрібно ЗСУ", — сказав Кірбі, додавши, що ATACMS залишаються предметом обговорень на майбутнє, і США не планують зупинятися в наданні допомоги Києву.

Нагадаємо, що президент Джо Байден вирішив, що не надаватиме ракети дальнього радіусу дії ATACMS Україні, але це може статися в майбутньому. Водночас президент США Джо Байден заявив, що розраховує, що Конгрес США гарантує продовження військової допомоги Україні.

21 вересня конгресмен-республіканець від штату Техас Майкл Маккол заявив, що надання Києву ATACMS і F-16 потрібно узаконити. За його словами, Україна врешті-решт отримає ракети ATACMS. У тих умовах, у яких діють ЗСУ, США б свої війська не направили.

20 вересня Пентагон заявив, що шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні. Припинення роботи американського уряду здатне перешкодити реалізації різних навчальних програм, а також підготовці пілотів для винищувачів F-16.