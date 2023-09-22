"Это то, что нужно ВСУ": у Байдена намекнули на возможную передачу Украине систем ATACMS

По словам представителя администрации президента Джона Кирби, дальнобойные ракеты ATACMS остаются предметом обсуждений на будущее и США не планируют останавливаться в оказании помощи Киеву.

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США выража.т уверенную поддержку Украине со стороны Конгресса. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

Кирби признал, что количество критиков увеличилось, особенно среди республиканцев в Палате представителей, которые спорят о целесообразности поддержки Украины. Однако он подчеркнул, что эти люди не представляют высшее руководство своей партии, и, что даже более важно, они не представляют большинство своей партии.

По словам Кирби, президент Байден был благодарен Зеленскому за предоставленную оперативную информацию о событиях на поле боя.

Кроме того, он опровергает беспокойство по поводу отсутствия армейских тактических ракетных систем ATACMS в объявленном сегодня оборонном пакете помощи Украине.

"Я могу сказать, что мы продолжаем говорить с украинцами — мы и будем это делать — о том, что им нужно на поле боя, и вы сами слышали, как президент Зеленский сказал, что этот пакет, который сегодня объявил президент, — это именно то, что нужно ВСУ", — сказал Кирби, добавив, что ATACMS остаются предметом обсуждений на будущее и США не планируют останавливаться в оказании помощи Киеву.

Напомним, что президент Джо Байден решил, что не будет предоставлять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS Украине, но это может произойти в будущем. При этом президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает, что Конгресс США гарантирует продолжение военной помощи Украине.

21 сентября конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что предоставление Киеву ATACMS и F-16 нужно узаконить. По его словам, Украина в конце концов получит ракеты ATACMS. В тех условиях, в которых действуют ВСУ, США бы свои войска не направили.

20 сентября Пентагон заявил, что шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине. Прекращение работы американского правительства способно помешать реализации различных учебных программ, а также подготовке пилотов для истребителей F-16.