Байден міг схвалити постачання ATACMS Україні незадовго до візиту Зеленського, — New Yorker

За інформацією журналістів, практично рік американський президент чинив опір ідеї постачання далекобійних ракет Києву, але зрештою ухвалив позитивне рішення. Сталося це ще у вересні.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нібито схвалив передачу далекобійних ракет ATACMS Україні ще на початку осені, до зустрічі з українським колегою. Про це йдеться в матеріалі The New Yorker 9 жовтня.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї", — йдеться в матеріалі.

Колишній чиновник у коментарі виданню також зазначив, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у грудні минулого року намагався натиснути на Джо Байдена, щоб той хоча б пригрозив росіянам.

"Він запитував, чому б нам хоча б не сказати, що ми відправимо ATACMS, якщо ви (росіяни — ред.) не припините обстрілювати міста України?" — йдеться в заяві.

Близько шести місяців Джо Байден залишався при своїй позиції, поки Джейк Салліван регулярно йому пропонував такий сценарій.

ATACMS для України: подробиці

22 вересня вже повідомлялося про те, що питання постачання ракет ATACMS для України вирішено. Журналісти NBC News заявили, що Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським пообіцяв йому кілька ракет ATACMS для ЗСУ. Окремо було зазначено, що лідери досягли певних домовленостей, однак строки не були озвучені.

Журналісти Financial Times також у своєму матеріалі стверджували, що питання було вирішене ще до візиту Володимира Зеленського, але офіційно про це не повідомляли, щоб не давати підказки росіянам на полі бою і не дати часу перемістити шляхи постачання за межі доступності ракет.

Після цього в Білому домі не підтвердили передачу ATACMS Україні, заявивши, що жодної нової інформації з цього приводу не надходило.

"Я не збираюся підтверджувати повідомлення, що з'явилися. Президент уже давно сказав, що ATACMS не виключається. Але у мене немає нічого нового, щоб оголосити", — заявляла прес-секретар президента США Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що армія США готова оперативно передати Україні ракети ATACMS, якщо Джо Байден ухвалить таке рішення. Помічник глави Пентагону із закупівель Дуглас Буш зазначив, що йдеться про ракети, які мають касетну бойову частину.