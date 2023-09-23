"Немає нічого нового": у Білому домі та Пентагоні не підтвердили передачу ATACMS Україні

За словами прессекретарки Джо Байдена Карін Жан-П'єр, їй нема чого сказати щодо інформації про постачання озброєння в короткостроковій перспективі.

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У Білому домі Сполучених Штатів Америки не змогли підтвердити повідомлення про те, що Джо Байден заявив про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це заявила прессекретарка Карін Жан-П'єр під час брифінгу 22 вересня.

За її словами, Білий дім зараз не має нових офіційних повідомлень, які змогли б підтвердити передачу озброєння українським військовим найближчим часом.

"Я не збираюся підтверджувати повідомлення, що з'явилися. Президент уже давно сказав, що ATACMS не виключається. Але в мене немає нічого нового, щоб оголосити", — заявила Карін Жан-П'єр.

Окремо вона зазначила, що двостороння зустріч, яку провели Джо Байден і Володимир Зеленський 21 вересня, була вкрай важливою. Там були отримані сильні сигнали про те, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Після цього в США оголосили про пакет військової допомоги для України, до якого увійшли додаткові боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські та касетні боєприпаси, а також протитанкові засоби. Його сума — 325 мільйонів доларів.

У Пентагоні також не підтвердили повідомлення про намір Джо Байдена виділити Україні далекобійні ракети ATACMS. Виконувач обов'язків помічника міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш зазначив, що в Міноборони є вся інформація про кількість ракет і де вони зберігаються. Вашингтон одразу ж направить їх Україні, якщо буде ухвалено таке рішення.

Нагадаємо, 22 вересня з'явився матеріал NBC News, у якому стверджувалося, що Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським пообіцяв йому кілька ракет ATACMS для ЗСУ. Журналісти зазначили, що лідери досягли певних домовленостей, однак строки не були озвучені.