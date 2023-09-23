Україна і США говорять про різну зброю: Зеленський висловився щодо ракет ATACMS

За словами президента, Україна і Сполучені Штати обговорюють усі види озброєнь, включно з далекобійними ракетами, артилерією, артилерійськими снарядами 155 мм, а також системами протиповітряної оборони.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що президент США Джо Байден пообіцяв йому передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Свою думку він висловив під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Я вважаю, що щодо більшості того, що ми вчора обговорювали з Байденом, ми зможемо досягти домовленості, і все буде виконано", — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

За словами президента, Україна і Сполучені Штати обговорюють усі види озброєнь, включно з далекобійними ракетами, артилерією, артилерійськими снарядами 155 мм, а також системами протиповітряної оборони.

Ракети ATACMS для України: що відомо

Нагадаємо, що ЗМІ 22 вересня повідомили, що Байден пообіцяв Зеленському відправити кілька ракет ATACMS для ЗСУ. За інформацією журналістів, під час особистої зустрічі двох світових лідерів було досягнуто певних домовленостей. При цьому, терміни поставок далекобійних ракет не повідомляються. Представник Конгресу у спілкуванні з журналістами NBC News зазначив, що американські урядовці досі не визначилися з типом і кількістю ракет, що будуть відправлені в Україну для боротьби з російською агресією.

Після цього представники адміністрації президента США заявили, що ракети ATACMS — це не "чарівна куля" для України. Повідомляється, що нові ракети допоможуть Україні "посилити тиск" на Чорноморський флот Росії, але не стануть зброєю, яка змінить "правила гри".