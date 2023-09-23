Украина и США говорят о разном оружии: Зеленский высказался по поводу ракет ATACMS

По словам президента, Украина и Соединенные Штаты обсуждают все виды вооружений, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, артиллерийские снаряды 155 мм, а также системы противовоздушной обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден пообещал ему передать Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Свое мнение он высказал во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Я считаю, что по большинству того, что мы вчера обсуждали с Байденом, мы сможем достичь договоренности, и все будет выполнено", — отметил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

По словам президента, Украина и Соединенные Штаты обсуждают все виды вооружений, включая дальнобойные ракеты, артиллерию, артиллерийские снаряды 155 мм, а также системы противовоздушной обороны.

Ракеты ATACMS для Украины: что известно

Напомним, что СМИ 22 сентября сообщили, что Байден пообещал Зеленскому отправить несколько ракет ATACMS для ВСУ. По информации журналистов, во время личной встречи двух мировых лидеров были достигнуты определенные договоренности. При этом, сроки поставок дальнобойных ракет не сообщаются. Представитель Конгресса в общении с журналистами NBC News отметил, что американские чиновники до сих пор не определились с типом и количеством ракет, которые будут отправлены в Украину для борьбы с российской агрессией.

После этого представители администрации президента США заявили, что ракеты ATACMS — это не "волшебная пуля" для Украины. Сообщается, что новые ракеты помогут Украине "усилить давление" на Черноморский флот России, но не станут оружием, которое изменит "правила игры".