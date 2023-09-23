Ракеты ATACMS это не "волшебная пуля" для Украины, — представители Байдена

Официальные лица США утверждают, что новые ракеты помогут Украине "усилить давление" на Черноморский флот России, но не станут оружием, которое изменит "правила игры".

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Представители администрации Байдена настаивают на том, что ATACMS не станут для Украины "волшебным шаром". Об этом сообщает Politico.

По слова официальных лиц США, новые ракеты помогут Украине, но не станут оружием, которое изменит "правила игры".

"Война, которая длится уже 18 месяцев — это все еще артиллерийская битва, а прогресс измеряется в футах, а не в милях. Разминирование отнимает время солдат, препятствуя быстрому маневру по отвоеванию территории", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что в зависимости от того, когда прибудут ракеты, они усилят давление, которое Украина оказывает на Черноморский флот России, базирующийся в Крыму в последние недели.

По оценкам американских и европейских военных, ситуацию осложняет то, что Украине осталось всего несколько недель для достижения ключевых целей в контрнаступлении до того, как наступит холод, который усложнит бои.

"Осталось достаточно времени, вероятно, примерно от 30 до 45 дней для борьбы с погодными условиями", — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Известно, что решение отправить ATACMS было принято в тот момент, когда Великобритания и Франция колебались относительно того, продолжать ли поставлять в Украину крылатые ракеты большой дальности.

"Лондон и Париж отправили свои ракеты Storm Shadow и SCALP", — добавляют в сообщении.

Однако, по словам начальника штаба ВВС Франции Стефана Милля, Франция прекратит поставки SCALP в ближайшее время, поскольку они необходимы Парижу.

Милле также намекнул, что Париж размышляет над тем, как долго он может продолжать отправлять значительное количество собственного оружия в Украину.

Напомним, 22 сентября NBC News сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог пообещать во время встречи с Владимиром Зеленским предоставить ВСУ небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.