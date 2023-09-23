Ракети ATACMS це не "чарівна куля" для України, – представники Байдена

Офіційні осіби США стверджують, що нові ракети допоможуть Україні "посилити тиск" на Чорноморський флот Росії, але не стануть зброєю, яка змінить "правила гри".

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Представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що ATACMS не стануть для України "чарівною кулею". Про це повідомляє Politico.

За слова офіційних осіб США, нові ракети допоможуть Україні, але не стануть зброєю, яка змінить "правила гри".

"Війна, яка триває вже 18 місяців – це все ще артилерійська битва, а прогрес вимірюється у футах, а не в милях. Розмінування забирає час солдатів, перешкоджаючи швидкому маневру щодо відвоювання території", – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що залежно від того, коли прибудуть ракети, вони посилять тиск, який Україна чинить на Чорноморський флот Росії, що базується в Криму в останні тижні.

За оцінками американських і європейських військових, ситуацію ускладнює те, що Україні залишилося лише кілька тижнів для досягнення ключових цілей у контрнаступі до того, як настане холод, котрий ускладнить бої.

"Залишилося достатньо часу, ймовірно, приблизно від 30 до 45 днів для боротьби з погодними умовами", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Відомо, що рішення відправити ATACMS було прийнято в той момент, коли Велика Британія та Франція вагалися щодо того, чи продовжувати постачати в Україну крилаті ракети великої дальності.

"Лондон і Париж відправили свої ракети Storm Shadow і SCALP", – додають у повідомленні.

Однак, за словами начальника штабу ВПС Франції Стефана Мілля,Франція припинить поставки SCALP найближчим часом, оскільки вони необхідні Парижу.

Мілле також натякнув, що Париж роздумує над тим, як довго він може продовжувати надсилати значну кількість власної зброї в Україну.

Нагадаємо, 22 вересня NBC News повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден міг пообіцяти під час зустрічі з Володимиром Зеленським надати ЗСУ невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.