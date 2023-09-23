"Нет ничего нового": в Белом доме и Пентагоне не подтвердили передачу ATACMS Украине

По словам пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер, ей нечего сказать по поводу информации о поставках вооружения в краткосрочной перспективе.

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В Белом доме Соединенных Штатов Америки не смогли подтвердить сообщения о том, что Джо Байден заявил о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер во время брифинга 22 сентября.

По ее словам, у Белого дома сейчас нет новых официальных сообщений, которые смогли бы подтвердить передачу вооружения украинским военным в ближайшее время.

"Я не собираюсь подтверждать появившиеся сообщения. Президент уже давно сказал, что ATACMS не исключается. Но у меня нет ничего нового, чтобы объявить", — заявила Карин Жан-Пьер.

Отдельно она отметила, что двусторонняя встреча, которую провели Джо Байден и Владимир Зеленский 21 сентября, была крайне важна. Там были получены сильные сигналы о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

После этого в США объявили о пакете военной помощи для Украины, в который вошли дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы, а также противотанковые средства. Его сумма 325 миллионов долларов.

В Пентагоне также не подтвердили сообщения о намерении Джо Байдена выделить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Исполняющий обязанности помощника министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш отметил, что у Минобороны есть вся информация о количестве ракет и где они хранятся. Вашингтон сразу же направит их Украине, если будет принято такое решение.

Напомним, 22 сентября появился материал NBC News, в котором утверждалось, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал ему несколько ракет ATACMS для ВСУ. Журналисты отметили, что лидеры достигнули определенных договоренностей, однако сроки не были озвучены.