Не хоче оголошувати публічно: Байден схвалив поставки ATACMS ще до візиту Зеленського, — FT

За інформацією журналістів, у Вашингтоні не хотіли офіційно заявляти про своє рішення, адже це стало б своєрідною підказкою для росіян. ЗС РФ могли б перемістити шляхи постачання за межі доступності далекобійних ракет

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Сполучені Штати Америки все ж могли ухвалити рішення передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського президента Володимира Зеленського в Білий дім. При цьому, існує невеликий нюанс. Про це йдеться в матеріалі Financial Times від 23 вересня.

Згідно з даними джерел, у Вашингтоні поки що не хочуть оголошувати про передачу публічно, адже це може призвести до дестабілізації ситуації та дати підказки росіянам. Також окупаційні війська після цього рішення можуть перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту, щоб далекобійні ракети не змогли до них дістати.

Окремо журналісти зазначили, що ракети мають з'явитися в арсеналі Збройних сил України вже найближчим часом, але йдеться про невеликі партії. Принаймні поки що.

Анонімне джерело у спілкуванні з журналістами зазначило, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні версію ATACMS, яка буде озброєна касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

За деякими даними, це мало стати заспокоєнням для місцевих чиновників, які переконані, що постачання такої допомоги Україні значно вичерпає запаси Вашингтона.

До слова, журналісти The Washington Post також випустили матеріал, у якому стверджують про остаточне рішення американців виділити Україні ракети ATACMS з касетними снарядами.

Нагадаємо, що 22 вересня вийшла стаття NBC News, у якій журналісти стверджували, що Джо Байден під час перемовин із Володимиром Зеленським пообіцяв йому кілька ракет ATACMS для ЗСУ. Лідери нібито дійшли певних домовленостей, проте терміни не були озвучені.

23 вересня повідомлялося, що в Білому домі не змогли підтвердити повідомлення про те, що Джо Байден заявив про передачу Україні ракет. Постачання озброєння не виключається, але поки що нової інформації з цього приводу немає.