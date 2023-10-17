Удар по аеродрому в Бердянську: Україна таємно отримала ракети ATACMS, — WSJ

Ракети були надані для посилення атакувального потенціалу Збройних сил України під час контрнаступу, зазначають журналісти.

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Українські війська 17 жовтня завдали удару по військовому об'єкту росіян за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS. Незважаючи на те, що офіційні джерела не повідомляли про постачання цих ракет, деяку їхню кількість було таємно відправлено в Україну, пишуть журналісти The Wall Street Journal.

"Невелику кількість ракет останніми днями таємно відправили на Україну, де вони підвищать можливості Києва з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу", — пишуть журналісти.

За деякими даними, крім ракет ATACMS українські сили використовували і варіант GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Повідомлялося щонайменше про три влучання по об'єкту. При цьому, як GLDSB, так і ATACMS запускають з наземних установок РСЗВ М270 і HIMARS, а дальність дії обох перевищує 150 км.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в момент нанесення нічного удару на аеродромі в Бердянську перебувало близько 20 вертольотів різних типів. Сили спеціальних операцій стверджують, що в результаті було знищено дев'ять вертольотів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів, а також пошкоджено злітні смуги.

Раніше Фокус докладно описував ситуацію на аеродромі в Бердянську і розповідав про ракети, які могли бути застосовані під час атаки. Повідомлялося, що ракети ATACMS з касетною бойовою частиною особливо ефективні, оскільки містять у собі від 300 до 900 суббоєприпасів. Це пояснює ступінь шкоди, завданої російській техніці на авіабазі.