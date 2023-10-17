"Питання закрите": OSINT-аналітики підтвердили використання ракети ATACMS в Бердянську (фото)

Ракета, якою атакували аеродром в Бердянську, 1996 року випуску і є найстарішою з можливих версій.

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Уламки ракети, знайдені в Бердянську після атаки на місцевий аеродром, якй захопили окупанти, належать ракеті ATACMS. Це підтверджують OSINT-аналітики у телеграм-каналі Mortis Æterna / OSINT-війна солов'їною.

"Питання остаточно закрите. Уламки MGM-140A ATACMS у Бердянську", — йдеться в повідомленні.

В публікації також розмістили світлини, які свідчать, що уламки належать ATACMS – твердопаливній тактичній балістичній ракеті класу земля – земля, яку виробляє американська компанія Lockheed Martin. Ракета має дальність до 300 км.

"Умовно кажучи, це — найстаріша з версій, але не найстаріша з вироблених, взяли на експлуатацію у 1991 році, ця — 1996 року, одна з "найсвіжіших" Block 1. Ракета має 10 років гарантії, а далі на свій страх і ризик", — пише Mortis Æterna / OSINT.

Нагадаємо, що ЗСУ 17 жовтня завдали удару по військовому об'єкту росіян за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS. Попри те, що офіційні джерела не повідомляли про постачання цих ракет, деяку їхню кількість було таємно відправлено в Україну.

Раніше повідомлялося, що Фокус докладно описував ситуацію на аеродромі в Бердянську і розповідав про ракети, які могли бути використані під час атаки. Це пояснює ступінь шкоди, завданої російській техніці на авіабазі.