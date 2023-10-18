Минус еще один Су-25 у россиян: Силы обороны на Запорожье сбили четвертый самолет РФ за неделю

На Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино. Там они и потеряли самолет.

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На Запорожском направлении 18 октября Силы обороны сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино. Уничтожен вражеский самолет Су-25. Также воины ОСУВ "Таврия" продолжают наступление — имеют частичный успех южнее Работино", — говорится в сообщении.

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Подробностей уничтожения вражеского штурмовика не сообщается. Отметим, что это уже четвертый вражеский самолет, который "приземлили" Силы обороны на Таврическом направлении за последнюю неделю.

16 октября командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский сообщал о том, что воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25.

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за сутки было уничтожено 288 оккупантов, а 3 из них попали в плен. Уничтожено 16 единиц военной техники ВС РФ. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийских системы, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Напомним, что в Генштабе ВСУ озвучили потери российской авиации, после сообщений о ракетных ударах 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. Так, по данным командования, ВС РФ потеряли 6 вертолетов и 1 самолет, около 620 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что для атаки на аэродромы ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS.