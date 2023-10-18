Минус самолет и 6 вертолетов: в Генштабе назвали потери ВС РФ после ударов по аэродромам

По данным командования, помимо авиации россияне за прошедшие сутки потеряли более 50 единиц техники и свыше 600 человек личного состава.

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В Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили потери российской авиации, после сообщений о ракетных ударах 17 октября по захваченным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Информация опубликована 18 октября пресс-службой ведомства.

Так, по данным командования, за прошедшие сутки Вооруженные силы России потеряли шесть вертолетов и один самолет. Кроме того, потери оккупантов составили около 620 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении ВСУ отразили 15 атак врага в нескольких районах Харьковской области. На Бахмутском направлении враг пытался восстановить позиции около Клещиевки в Донецкой области, но Силы обороны дали отпор. На Авдеевском направлении отбито 5 атак врага. На Марьинском и Шахтерском направлениях произошло более 20 атак оккупантов. На Запорожском направлении противник не смог восстановить утраченные позиции. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" идет контрбатарейная борьба, а также наносится огневое поражение тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, добиваясь успехов южнее Работино в Запорожской области. Украинские военные наносят урон врагу и продолжают наступление.

Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске

Отметим, что 17 октября Генштаб сообщал об уничтожении двух вертолетов в результате ракетного удара по аэродромам в Беряднске и Луганске. В тот же день в Силах специальных операций (ССО) уточнили, что речь идет об уничтожении девяти вертолетов.

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