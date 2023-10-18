Удары ATACMS по авиации РФ: аналитик рассказал, как изменится ситуация на фронте (видео)

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Украина будет наносить больше ударов по объектам в тылу врага. Это вынудит Россию пересматривать свою тактику и искать другие аэродромы для базирования своей авиации.

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В ночь с 16 на 17 октября Силы обороны Украины осуществили удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске, нанося значительные повреждения армейской авиации российских оккупационных войск. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, выразил мнение в эфире "24 канала", что эти удары способны воздействовать на ситуацию на фронте и заставить РФ пересмотреть тактику применения армейской авиации, включая вертолеты Ми-24 и Ка-52, которые активно использовались на передовой.

"Основной объем армейской авиации противника базировался на аэродроме под Бердянском. Поскольку вылеты этих вертолетов были регулярными, оккупанты обязаны были хранить боекомплект близко к базе," — отметил Мусиенко.

Украинские вооруженные силы успешно атаковали склады с ракетами для армейской авиации противника, чем вызвали детонацию снарядов.

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Мусиенко предположил, что Украина будет наносить больше ударов по объектам в тылу врага. Это вынудит Россию пересматривать свою тактику и искать другие аэродромы для базирования своей авиации.

"Оружие, примененное Украиной, способно одновременно поразить до 10 вертолетов, нанеся существенные потери армейской авиации противника. Это вынудит Россию искать новые аэродромы для размещения вертолетов," — добавил эксперт.

Следствием этого станет повышенная нагрузка как на российских пилотов, так и на вражеские вертолеты, поскольку продолжительность вылетов увеличится. Дополнительное дальнобойное оружие позволит Украине минимизировать количество армейской авиации, размещаемой на оккупированных территориях, что, в свою очередь, снизит риски для украинских граждан и военных.

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Впервые об уничтожении вертолетов заявили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ утром 17 октября. Немногим позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию. При этом сообщалось об уничтожении двух вертолетов.

После этого российские пилоты заявили, что ВСУ применили американские ракеты ATACMS, которые, по их утверждениям, якобы находятся на вооружении уже несколько месяцев. Также сообщалось о значительных потерях в живой силе.

В Силах специальных операций ВСУ заявили об уничтожении девяти вертолетов ВС РФ в ходе ракетных ударов по захваченным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске.

Позже украинских чиновник заявил для западной прессы, что Силы обороны использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS. По его данным, всего ночью было запущено 18 ракет типа ATACMS.

При этом агентство AP утверждало, что США тайно поставили небольшую партию ракет ATACMS Украине дальностью полета до 160 км. По информации СМИ, якобы поставка включала менее десяти ракет. Сообщалось, что предоставленные Силам обороны ракеты несут кассетные части, которые открывают в воздухе и выбрасывают сотни бомб.