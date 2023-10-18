Мінус літак та 6 вертольотів: у Генштабі назвали втрати ЗС РФ після ударів по аеродромах

За даними командування, крім авіації, росіяни минулої доби втратили понад 50 одиниць техніки і понад 600 осіб особового складу.

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У Генштабі Збройних сил України озвучили втрати російської авіації, після повідомлень про ракетні удари 17 жовтня по захоплених аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську. Інформацію опубліковано 18 жовтня пресслужбою відомства.

Так, за даними командування, минулої доби Збройні сили Росії втратили шість гелікоптерів і один літак. Крім того, втрати окупантів склали близько 620 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак ворога в кількох районах Харківської області. На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити позиції біля Кліщіївки на Донеччині, але Сили оборони дали відсіч. На Авдіївському напрямку відбито 5 атак ворога. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках відбулося понад 20 атак окупантів. На Запорізькому напрямку противник не зміг відновити втрачені позиції. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" триває контрбатарейна боротьба, а також завдається вогневе ураження тилам противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, домагаючись успіхів на південь від Роботиного в Запорізькій області. Українські військові завдають шкоди ворогу і продовжують наступ.

Удар ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську

Зазначимо, що 17 жовтня Генштаб повідомляв про знищення двох гелікоптерів унаслідок ракетного удару по аеродромах у Беряднську та Луганську. Того ж дня в Силах спеціальних операцій (ССО) уточнили, що йдеться про знищення дев'яти вертольотів.

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