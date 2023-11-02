Минус еще один Су-25 у россиян: Тарнавский назвал потери ВС РФ на Таврическом направлении

По слова командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, общие потери врага составляют 360 человек, также уничтожены 40 единиц военной техники.

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Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский самолет-штурмовик Су-25 на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.

"Наши воины стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия за сутки выполнили 1068 огневых задач", — написал он.

Всего в результате действий ВСУ были ликвидированы 360 человек, а также уничтожено 40 единиц военной техники, включая 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 штурмовой самолет Су-25, 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 автомобилей и 1 единицу специализированной техники.

По его словам, в то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В общей сложности на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.