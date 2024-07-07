"Догорає в степах": у Донецькій області збили штурмовик Су-25, — ОСУВ "Хортиця"

Ворожий штурмовик "приземлили" зенітники 110 ОМБр. Військові зазначили, що цей Су-25 обстрілював українські позиції.

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Воїни-зенітники збили російський штурмовий літак у Донецькій області. Про це 7 липня заявила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", — зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що ворожий літак збили на Покровському напрямку. У війську наголосили, що ліквідований Су-25 обстрілював позиції Сил оборони України.

На момент публікації матеріалу інформацію про знищення Су-25 у Донецькій області не прокоментували у Повітряних силах або Генштабі ЗСУ.

Пост пресслужби ОСУВ "Хортиця" від 7 липня Фото: Скриншот

Ціна і характеристики Су-25

Як повідомляв Фокус, Су-25 — це радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Його вартість становить 11 мільйонів доларів.

Технічні характеристики Су-25:

екіпаж — 2 особи;

довжина — 15,36 метра;

розмах крила — 14,36 метра;

висота — 5,2 метра;

площа крила — 30,1 метра квадратного.

Нагадаємо, у The Economist 5 липня повідомили, що втрати ЗС РФ у повномасштабній війні можуть сягати понад 870 тисяч загиблими й пораненими. Зазначається, що кількість загиблих російських окупантів перетнула новий рубікон.

Вночі на 7 липня дрони СБУ атакували склад на території РФ. Джерела розповіли Фокусу, що у Воронезькій області була "потужна детонація". На ураженому польовому складі зберігались боєприпаси ЗС РФ.