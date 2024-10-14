Чи міг український F-16 збити російський Су-34, який скидав КАБи: експерт дав пояснення (відео)

Інформацію про можливе знищення російського винищувача-бомбардувальника зі F-16 також оприлюднив ISW. Між іншим ворожий льотчик Ілля Туманов, який веде канал Fighterbomber, запевняє, що катастрофа Су-34 ніяк не повʼязана з діями України.

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Винищувач F-16 ЗСУ вперше міг збити російський літак Су-34, який скидав керовані авіаційні бомби на територію України. Знищення бомбардувальника РФ позбавить росіян певних можливостей. Зокрема, вони вже не зможуть скидати КАБи на ту відстань, на яку розраховували. Про це в коментарі "24 каналу" заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, враховуючи можливості західного винищувача, він справді міг "приземлити" літак РФ, оскільки останній має обмежені можливості самозахисту та виявлення повітряних цілей. Якщо у F-16 радар ефективно працює на відстані 150 км, то у Су-34 — 90 км.

"Це дозволяє виявити Су-34 ще до того, як він зможе побачити F-16, здійснити пуск та відлетіти в безпечну відстань непоміченим. Оскільки Су-34 побачить ракету на відстані до 90 км, це ускладнить можливість відхилитись або вийти з зони ураження", — пояснив Долінце.

Він припустив, що знищення російського літака може вплинути на тактику застосування РФ КАБів. таких видів озброєнь.

"Тепер ці бомби або не будуть долітати до лінії фронту, або максимально завдавати ударів виключно по ній. Це вплине на зниження їхньої інтенсивності", — пояснив Долінце.

Знищення російського Су-34

Про те, що український F-16 збив російський Су-34 12 жовтня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на власні джерела. Втім, аналітики зазначили, що не можуть підтвердити це з інших джерел.

"Український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли Су-34 скидав плануючі бомби ФАБ з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Також аналітики послалися на російське джерело, яке підтвердило загибель екіпажу Су-34, але заявило, що ця втрата не була пов'язана з війною в Україні.

"Су-34 міг розбитися внаслідок технічної несправності або людської помилки", — зазначили в Інституті.

Так, Z-блогер, льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму телеграм-каналі Fighterbomber заявив, що російський Су-34 ніхто не збивав.

"Ніхто наш Су-34 не збивав. Наші літаки воюють, але далеко не завжди ми їх втрачаємо від вогню противника чи вогню своїх. У більшості випадків техніка (і екіпажі) втрачається через відмови, неправильні дії екіпажу або втрати орієнтування в просторі. Іноді літакам і вертольотам доводиться атакувати і уникати ракет противника, нічого не бачачи крім приладів, які не завжди показують правильну інформацію. Є ще купа різних факторів, які можуть призвести до катастрофи літака чи вертольота", — написав він.

На момент публікації матеріалу командування України не коментувало можливе знищення бомбардувальника Су-34 зі F-16.

Нагадаємо, що 5 жовтня в районі Часового Яру було збито російський бойовий літак. Уламки ворожої машини впали на житлову забудову в Костянтинівці.