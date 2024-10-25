Росія модернізувала авіабомби: у які області вони тепер долітають (відео)

За словами представника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, модернізовані КАБи зафіксували в Запоріжжі, Харкові та інших великих містах України. Нова дальність польоту цих бомб ставить під загрозу великі обласні центри та населені пункти.

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Російські військові модернізували керовані авіабомби (КАБ), що значно збільшило їхню дальність. Тепер ці бомби здатні вражати цілі на відстані понад 30 кілометрів, включно з такими густонаселеними районами, як центр Запоріжжя. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Військовий додав, що нові можливості бомб стали загрозою для українських міст, які раніше перебували за межами досяжності.

За словами Волошина, російська армія почала застосовувати поліпшені КАБи проти Запоріжжя близько місяця тому, і атаки досягли центральних районів міста. Це свідчить про те, що противник вніс зміни в конструкцію бомб, дозволяючи їм покривати значніші відстані.

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"Тому це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих КАБів і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше", — розповів Волошин.

Поряд із Запоріжжям, модернізовані КАБи були зафіксовані в Харкові, Краматорську, Оріхові та інших населених пунктах на лінії бойового зіткнення. Владислав Волошин зазначив, що нова дальність цих бомб дає змогу російським силам завдавати ударів по густонаселених районах, створюючи нові виклики для української ППО.

"Ворог почав застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших містах, які розташовані недалеко від лінії бойового зіткнення", — пояснив Волошин, підкресливши, що нова дальність польоту цих бомб ставить під загрозу великі обласні центри і населені пункти. Сили оборони України фіксують почастішання випадків використання модернізованих авіабомб.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня українські безпілотники атакували Брянську область Росії. Унаслідок атаки на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу міста Карачев почалася детонація боєприпасів. На складі, зокрема, крали керовані авіабомби.

Раніше, 29 вересня, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що Росія може модернізувати КАБи таким чином, щоб збільшити дальність їхнього польоту до 150 кілометрів, що поставить під загрозу Полтаву, Дніпро та Одесу.