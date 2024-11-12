Поражает движущиеся цели, точность до 1 метра: Франция произведет 1200 бомб AASM и поставит Украине

Ракета AASM, также известная как Hammer, — универсальное французское оружие класса "воздух-земля". Ее разработала компания Safran Electronics & Defense.

Согласно отчету Комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции от 8 ноября 2024 года, Минобороны страны намерено произвести 1200 новых ракет AASM к 2025 году, часть из которых пойдет в поддержку оборонных потребностей Украины и пополнения собственных запасов. Об этом пишет Army Recognition.

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Ракета AASM, также известная как Hammer, является универсальным французским оружием класса "воздух-земля". Ее разработала компания Safran Electronics & Defense. Ракетные системы могут использоваться для непосредственной авиационной поддержки и для ударных миссий на большой дальности. Это модульное оружие, что позволяет конфигурировать его с различными системами наведения в соответствии с оперативными потребностями.

В наиболее распространенной версии сочетается гибридная инерциальная навигационная система (INS) и GPS. Отсюда высокая точность с погрешностью около 10 метров. Для повышения точности варианты, оснащенные инфракрасным или лазерным наведением, могут поражать цели с точностью до одного метра, даже движущиеся.

Модульная конструкция оружия поддерживает различный вес бомб — от 125 кг до 1000 кг, и включает в себя аэродинамический комплект расширения с крыльями и ракетным ускорителем для увеличения дальности. Бомбы AASM могут запускаться с различных самолетов, включая Dassault Rafale и Mirage 2000D, а также с платформ, используемых другими странами, такими как индийские Tejas и F-16.

Напомним, что США начинают поставки Украине улучшенных ракет AGM-88E.

Также сообщалось о том, чем интересен французский дрон Blackbird, который разработан ALSEAMAR.