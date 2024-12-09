ЗС РФ минулого тижня застосували проти України 500 КАБів і 20 ракет, — Зеленський

Крім ракет різних типів і керованих авіабомб, противник використовував понад 400 ударних безпілотників. Глава держави назвав ці атаки щоденним терором.

Україна продовжує стикатися з постійними атаками з боку Росії, яка використовує широкий арсенал засобів для ударів по містах і селах. Лише за останній тиждень Росія застосувала майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів і близько 20 ракет різних типів, повідомив 9 грудня президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав дії РФ щоденним терором, підкресливши, що подібна війна не може розглядатися як проблема тільки України. Він закликав країни Європи, Америки та всього світу до спільних дій, заявивши, що лише об'єднані зусилля можуть забезпечити справедливий мир.

"Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, в Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", — наголосив Зеленський.

Масштаб осінніх атак

Згідно з даними, наданими Генштабом ЗСУ, за три місяці осені 2024 року Росія випустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо перевищує показники аналогічного періоду 2023 року. Серед дронів, що застосовуються для атак, значну частку становлять Shahed та їхні імітації, а також інші безпілотні системи.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримали першу партію дронів-ракет вітчизняного виробництва "Пекло". Відомо, що дальність ураження ракети становить 700 км, а час підльоту цілі — 1 годину.

Збройні сили РФ почали активно використовувати нові ФАБ, перероблені в керовані авіаційні бомби "Гром-Э1". Завдяки вбудованому двигуну ці боєприпаси мають дальність ураження до 120 км, а носіями зброї є літаки Су-30 і Су-34.