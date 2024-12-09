ВС РФ на прошлой неделе применили против Украины 500 КАБов и 20 ракет, — Зеленский

Кроме ракет разных типов и управляемых авиабомб, противник использовал более 400 ударных беспилотников. Глава государства назвал эти атаки ежедневным террором.

Украина продолжает сталкиваться с постоянными атаками со стороны России, которая использует широкий арсенал средств для ударов по городам и селам. Только за последнюю неделю Россия применила почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет различных типов, сообщил 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства назвал действия РФ ежедневным террором, подчеркнув, что подобная война не может рассматриваться как проблема только Украины. Он призвал страны Европы, Америки и всего мира к совместным действиям, заявив, что лишь объединенные усилия могут обеспечить справедливый мир.

"Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", — подчеркнул Зеленский.

Масштаб осенних атак

Согласно данным, предоставленным Генштабом ВСУ, за три месяца осени 2024 года Россия выпустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Среди дронов, применяемых для атак, значительную долю составляют Shahed и их имитации, а также другие беспилотные системы.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили первую партию дронов-ракет отечественного производства "Пекло". Известно, что дальность поражения ракеты составляет 700 км, а время подлета цели — 1 час.

Вооруженные силы РФ начали активно использовать новые ФАБ, переделанные в управляемые авиационные бомбы "Гром-Э1". Благодаря встроенному двигателю эти боеприпасы имеют дальность поражения до 120 км, а носителями оружия являются самолеты Су-30 и Су-34.