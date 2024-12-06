Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Пекло", — Зеленский (видео)

По словам главы государства, речь идет о принципиально новом виде вооружения. Известно, что дальность поражения ракеты составляет 700 км, а время подлета цели — 1 час.

Силы обороны Украины получили первую партию дронов-ракет отечественного производства "Пекло", сообщил 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

На опубликованных кадрах президент и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично осмотрели новую разработку.

По словам главы государства, украинское оружие уже применяется на поле боя.

"Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны" написал Зеленский в соцсетях.

Верховный главнокомандующий отметил, что теперь стоит задача перед производителями наладить серийное производство данного вида вооружения для дальнейшего его применения.

"Спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине сражаться", — подчеркнул украинский лидер.

Ракета "Пекло": что известно

Из технических характеристик новейшей ракеты известно лишь то, что она имеет скорость полета 700 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 700 км. Иными словами время подлета до объекта составляет не больше одного часа.

В то же время другие возможности оружия и его характеристики пока неизвестны. Как правило, подробности о новейших системах вооружения не разглашаются из соображений безопасности. Однако ранее Зеленский отмечал, что речь идет о "принципиально новом виде вооружения".

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Напомним, 3 декабря ВС РФ провели учения в восточной части Средиземноморья, в ходе которых была запущена гиперзвуковая ракета "Циркон". На опубликованных кадрах впервые можно было заметить технические детали боеприпаса.