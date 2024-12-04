ВС РФ впервые детально показали запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" (фото)

На кадрах были замечены несколько конструктивных особенностей оружия — цилиндрический кожух на носовой части ракеты и разгонный блок в хвосте.

Корабли российского военного флота совместно с воздушными силами РФ 3 декабря провели учения в восточной части Средиземноморья, у берегов Сирии. В ходе маневров фрегаты запустили гиперзвуковые ракеты "Циркон", а подводная лодка "Новороссийск" произвела запуск ракет "Калибр" сообщает Министерство обороны РФ.

"Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", — говорится в сообщении.

Российское Минобороны также опубликовало соответствующее видео запусков ракет. Примечательно, что фактически это первые кадры, которые зафиксировали пуск гиперзвуковых "Цирконов", где заметны несколько интересных конструктивных особенностей ракеты.

Запуск ракеты "Циркон" с российского фрегата Фото: Скрин видео

Например, цилиндрический кожух закрывает ее носовую часть. Вероятно, он отстреливается после запуска, чтобы защитить боеприпас от повреждений на этапе подготовки к пуску. Также в хвостовой части ракеты находится разгонный блок, но его конструктивные детали на представленных кадрах рассмотреть сложно.

Рагонный блок ракеты "Циркон" Фото: Скрин видео

Что известно о "Цирконе"

Россия позиционирует ракету 3М22 "Циркон" как передовое оружие, подчеркивая ее ключевую роль в стратегии сдерживания на морских театрах военных действий.

Ракета заявлена как гиперзвуковая, с расчетной скоростью до 9 Махов (около 11025 км/ч) и дальностью от 400 до 1000 км. Вес ее боевой части ранее оценивали в 300-400 кг. Однако данные исследований обломков ракеты, сбитой над территорией Украины, позволяют предположить, что фактический вес боевой части составляет 100-150 кг.

Это вызывает вопросы относительно ее эффективности против крупных кораблей, для поражения которых ракета и предназначалась. Эксперты отмечают, что такой боевой заряд может быть недостаточным для гарантированного уничтожения крупных морских целей.

Демонстрация силы

Примечательно, что демонстрация пусков оружия такого класса чем-то напоминает историю с ударом ВС РФ по Днепру так называемой гиперзвуковой ракетой "Орешник". Тогда глава Кремля Владимир Путин обосновал применения этого оружия, как некий ответ на атаки украинских дальнобойных ракет ATACMS по военным объектам на территории России, разрешение на которые предоставили США.

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Вероятно, нынешние маневры у берегов Сирии и запуски "Цирконов" обусловлены обострением и угрозами режиму сирийского президента Башара Асада, возникшими после наступления сил повстанцев.

Напомним, антиправительственная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", ведущая наступление в Сирии, приблизилась к российской авиабазе Хмеймим на расстояние 35 км. Это ключевой объект россиян на территории страны, который является центром воздушных операций российских сил на Ближнем Востоке.