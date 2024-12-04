ЗС РФ уперше детально показали запуск гіперзвукової ракети "Циркон" (фото)

На кадрах було помічено кілька конструктивних особливостей зброї — циліндричний кожух на носовій частині ракети та розгінний блок у хвості.

Кораблі російського військового флоту спільно з повітряними силами РФ 3 грудня провели навчання у східній частині Середземномор'я, біля берегів Сирії. Під час маневрів фрегати запустили гіперзвукові ракети "Циркон", а підводний човен "Новоросійськ" здійснив запуск ракет "Калібр", повідомляє Міністерство оборони РФ.

"Екіпажі фрегатів "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" і "Адмірал Головко", що діяли у складі ударного угруповання ВМФ Росії, виконали стрільби гіперзвуковими ракетами "Циркон", а дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ" здійснив пуск крилатої ракети "Калібр" по морській мішеневій позиції", — ідеться в повідомленні.

Російське Міноборони також опублікувало відповідне відео запусків ракет. Примітно, що фактично це перші кадри, які зафіксували пуск гіперзвукових "Цирконів", де помітні кілька цікавих конструктивних особливостей ракети.

Запуск ракети "Циркон" з російського фрегата Фото: Скрін відео

Наприклад, циліндричний кожух закриває її носову частину. Ймовірно, він відстрілюється після запуску, щоб захистити боєприпас від пошкоджень на етапі підготовлення до пуску. Також у хвостовій частині ракети розташований розгінний блок, але його конструктивні деталі на представлених кадрах розглянути складно.

Розгінний блок ракети "Циркон" Фото: Скрін відео

Що відомо про "Циркон"

Росія позиціонує ракету 3М22 "Циркон" як передову зброю, наголошуючи на її ключовій ролі в стратегії стримування на морських театрах воєнних дій.

Ракета заявлена як гіперзвукова, з розрахунковою швидкістю до 9 Махів (приблизно 11 025 км/год) і дальністю від 400 до 1000 км. Вагу її бойової частини раніше оцінювали в 300–400 кг. Однак дані досліджень уламків ракети, збитої над територією України, дають змогу припустити, що фактична вага бойової частини становить 100–150 кг.

Це викликає питання щодо її ефективності проти великих кораблів, для ураження яких ракета і призначалася. Експерти зазначають, що такий бойовий заряд може бути недостатнім для гарантованого знищення великих морських цілей.

Демонстрація сили

Примітно, що демонстрація пусків зброї такого класу чимось нагадує історію з ударом ЗС РФ по Дніпру так званою гіперзвуковою ракетою "Орешник". Тоді глава Кремля Володимир Путін обґрунтував застосування цієї зброї, як певну відповідь на атаки українських далекобійних ракет ATACMS по військових об'єктах на території Росії, дозвіл на які надали США.

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Ймовірно, нинішні маневри біля берегів Сирії та запуски "Цирконів" зумовлені загостренням і загрозами режиму сирійського президента Башара Асада, що виникли після наступу сил повстанців.

Нагадаємо, антиурядове угруповання "Гай'ат Тахрір аш-Шам", що веде наступ у Сирії, наблизилося до російської авіабази Хмеймім на відстань 35 км. Це ключовий об'єкт росіян на території країни, який є центром повітряних операцій російських сил на Близькому Сході.