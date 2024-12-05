МиГ-31 РФ показали малоизвестную российскую ракету в Средиземноморье — СМИ

РФ развернула истребители МиГ-31И с ракетами "Кинжал". Эти учения указывают на то, что Россия укрепляет свой военный потенциал и роль, которую в ВКС отводят аэробаллистическим ракетам.

3 декабря 2024 года российские войска провели масштабные военные учения в восточной части Средиземного моря и продемонстрировали растущую интеграцию ракетных технологий в своем стратегическом арсенале. Об этом сообщает Army Recognition.

Были развернуты истребители МиГ-31И из состава ВКС России с ракетами "Кинжал". Эти учения указывают на то, что Россия укрепляет свой военный потенциал и роль, которую в ВКС отводят аэробаллистическим ракетам.

Ракета "Кинжал" представляет собой аэробаллистическое оружие воздушного базирования. Развивает скорость до 10 Махов и выполняет маневры по уклонению в полете. Заявленная дальность — около 2000 км. Размещение этой ракеты на самолете МиГ-31И позволяет РФ проецировать силу в ключевых регионах, включая восточное Средиземноморье и Черное море, отмечают авторы публикации.

МиГ-31И — специализированный вариант перехватчика МиГ-31, адаптированный для перевозки гиперзвуковых ракет, таких как "Кинжал". По сравнению с оригинальным МиГ-31, который был разработан в первую очередь для перехвата вражеских самолетов на большой высоте, МиГ-31И оптимизирован для перевозки и запуска больших полезных нагрузок.

Истребитель развивает скорость 2,8 Маха и также выигрывает от усовершенствованной авионики и систем интеграции ракет, адаптированных к эксплуатационным требованиям развертывания гиперзвуковых ракет.

Оперативная интеграция ракет МиГ-31И и "Кинжал" является продолжением ракетной стратегии России, отмечет издание.

Российские вооруженные силы также эксплуатируют еще одну ракетную систему воздушного базирования в ограниченном объеме — ГЗУР (гиперзвуковая управляемая авиационная ракета). Хотя ГЗУР менее разрекламирована, чем "Кинжал", она предназначена для тактических задач и может быть развернута с многоцелевых истребителей, что расширяет оперативную гибкость гиперзвукового арсенала России. Вместе эти две системы — Х-47М2 "Кинжал" и ГЗУР — образуют основу ракетных возможностей ВКС РФ, которые запускаются с воздуха.

Распространение такого оружия, как "Кинжал" и ГЗУР, усилило глобальную гонку вооружений. Россия развивает свои возможности, и другие страны, включая США и Китай, ускоряют разработку собственных гиперзвуковых систем.

Характеристики ракеты ГЗУР

Украинские аналитики из Defense Express собрали заявления российских военных относительно характеристик этой ракеты:

ГЗУР развивает скорость 6М;

дальность составляет 1500 км при полете на высоте;

длина ракеты — 6 метров;

вес — 1,5 тонны;

двигатель — "Изделие 70", разработки ТМКБ "Союз";

комбинированная активно-пассивная радиолокационная ГСН "Грань-75", разработки "Уральские ПКБ "Деталь".

Напомним, что украинские защитники показали 80-летнюю пушку БС-3, которая подбила БМП РФ.

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