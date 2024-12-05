Точность при лобовой атаке: бойцы показали 80-летнюю пушку БС-3, которая подбила БМП РФ (видео)

Украина расконсервировала старые советские орудия БС-3, способные точно попадать в цель на расстояние до 20 км. На видео с Сумского направления можно увидеть, как орудие подрывает современные бронемашины ВС РФ.

Российские подразделения двинулись в лобовую атаку на позиции Сил обороны, используя при этом бронированные машины пехоты (БМП), которые двигались по полю на Сумском направлении. Чтобы остановить лобовую атаку, украинские бойцы применили старую советскую пушку БС-3, которую в СССР начали выпускать с 1944 года. О деталях своей работы бойцы 15-го мобильного пограничного отряда ГПСУ "Стальная граница" рассказали в Telegram-канале.

В заметке, которая появилась утром 5 декабря, бойцы сначала напомнили, что у подразделений пограничников обычно не было артиллерии. Однако во время войны они получили орудия и научились эффективно их применять против пехоты ВС РФ. Умелую работу они продемонстрировали на видео, опубликованном накануне дня ракетных войск. Кадры показывают, что пограничники обнаружили колонну российской техники, которая двигалась по полю. Тогда сделали два метких выстрела и подбили две БМП РФ. Также указано, что событие произошло во время отражения атаки россиян на Сумском направлении

"Снайперская работа артиллеристов "Стального кордона". Два выстрела и два попадания по вражеской БМП на Сумском направлении", — говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ — детали

БС-3 — орудие, которое начали выпускать в СССР с 1944 года и применяли во время Второй мировой войны для подбития тяжелых танков нацистской Германии — "Тигров", "Пантер". Орудие выпускалась с 1944 по 1951 гг., калибр — 100 мм, дальность — до 20 км, снаряд летит со скоростью 900 м/с.

Артиллерия ВСУ — как выглядит орудие БС-3 Фото: Милитарный

Редактор отдела "Военный Фокус" и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram-канале прокомментировал применение старого советского орудия БС-3 Силами обороны. Левин объяснил, что причина появления старой техники — нехватка артиллерии в Силах обороны Украины. Также отметил преимущества оружия, изготовленного во времена СССР: оно не слишком дальнобойное, но "очень точное". По его словам, именно исключительная точность делает БС-3 полезной для отражения лобовых атак ВС РФ по применению бронемашин.

"В ситуациях, когда россияне идут в лобовые атаки, ее точность является важным фактором, позволяющим эффективно поражать БМП или другие боевые машины", — написал Левин.

Отметим, летом 2024 года бойцы "Стального кордона" уже показывали кадры применения БС-3 на российско-украинском фронте. На видео можно заметить расконсервированное орудие, а рядом — современные снаряды BALKAN NovoTeh калибра 100 мм. Вес снаряда — 15 кг, содержит 1,46 кг взрывчатки, рассказал Фокус.

Напоминаем, в декабре аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что ВС РФ получили северокорейские артиллерийские снаряды, и сообщил, до какого пограничного города они смогут достать.