Точність при лобовій атаці: бійці показали 80-річну гармату БС-3, яка підбила БМП РФ (відео)

Україна розконсервувала старі радянські гармати БС-3, які здатні точно влучати в ціль на відстань до 20 км. На відео з Сумського напрямку можна побачити, як гармата підриває сучасні бронемашини ЗС РФ.

Російські підрозділи рушили у лобову атаку на позиції Сил оборони, використовуючи при цьому броньовані машини піхоти (БМП), які рухались полем на Сумському напрямку. Щоб зупинити лобову атаку, українські бійці застосували стару радянську гармату БС-3, яку в СРСР почали випускати з 1944 року. Про деталі своєї роботи бійці 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ "Сталевий кордон" розповіли у Telegram-каналі.

У дописі, який з'явився зранку 5 грудня, бійці спершу нагадали, що у підрозділів прикордонників зазвичай не було артилерії. Однак під час війни вони отримали гармати і навчились ефективно їх застосовувати проти піхоти ЗС РФ. Умілу роботу вони продемонстрували на відео, опублікованому напередодні дня ракетних військ. Кадри засвідчують, що прикордонники виявили колону російську техніки, яка рухалась полем. Тоді зробили два влучних постріли і підбили дві БМП РФ. Також вказано, що подія відбулась під час відбиття атаки росіян на Сумському напрямку

"Снайперська робота артилеристів "Сталевого кордону". Два постріли і два влучання по ворожій БМП на Сумському напрямку", — ідеться у дописі.

Артилерія ЗСУ — деталі

БС-3 — гармата, яку почали випускати в СРСР з 1944 року та застосовували під час Другої світової війни для підбиття важких танків нацистської Німеччини — "Тигрів", "Пантер". Гармату випускали з 1944 по 1951 рр., калібр — 100 мм, дальність — до 20 км, снаряд летить зі швидкістю 900 м/с.

Артилерія ЗСУ - як виглядає гармата БС-3 Фото: Мілітарний

Редактор відділу "Воєнний Фокус" та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram-каналі прокоментував застосування старої радянської гармати БС-3 Силами оборони. Левін пояснив, що причина появи старої техніки — нестача артилерії у Сил оборони України. Також зауважив переваги зброї, виготовленої за часів СРСР: вона не надто далекобійна, але "дуже точна". З його слів, саме виняткова точність робить БС-3 корисною для відбиття лобових атак ЗС РФ із застосування бронемашин.

"У ситуаціях, коли росіяни йдуть у лобові атаки, її точність є важливим фактором, що дозволяє ефективно вражати БМП чи інші бойові машини", — написав Левін.

Зазначимо, влітку 2024 року бійці "Сталевого кордону" вже показували кадри застосування БС-3 на російсько-українському фронті. На відео можна помітити розконсервовану гармату, а поруч — сучасні снаряди BALKAN NovoTeh калібру 100 мм. Вага снаряда — 15 кг, містить 1,46 кг вибухівки, розповів Фокус.

Нагадуємо, у грудня аналітик Forbes Девід Акс заявив, що ЗС РФ отримали північнокорейські артилерійські снаряди, і повідомив, що якого прикордонного міста вони зможуть дістати.