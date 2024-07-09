Бійці "Сталевого кордону" показали на озброєнні гармату БС-3 1944 року (відео)

Окрім гармати часів Другої світової війни, прикордонники показали боєприпаси виробництва BALKAN NovoTeh.

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Державна прикордонна служба показала відео застосування польової 100-мм гармати БС-3 зразка 1944 року. Про це повідомляє 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" у фейсбуці.

Прикордонники опублікували відео бойової роботи БС-3. У дописі військові обіцяють помститися за кожну дитину.

"Помстимося за кожну вбиту та скалічену українську дитину! Переможемо, аби покарати кожного причетного до злочинів проти України та українського народу!" — підписано допис.

На кадрах помітно гармату БС-3 зразка 1944 року, а також 100-мм унітарні снаряди М63Р1 від BALKAN NovoTeh. Це осколково-фугасні боєприпаси масою 15,6 кг. Вибухова речовина складає 1,48 кг, а максимальна дальність стрільби 20,6 км. Вибухівка представлена сумішшю тротилу.

БС-3 вироблялася у період з 1944 по 1951 роки. В часи Другої світової війни її використовували проти німецьких танків по типу Panther або Pz. Kpfw. VI Ausf.E. Ймовірно, Україна розконсервувала гармату після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 25 червня ЗМІ писали, що ЗС РФ отримала партію нових САУ "Мальва".

23 червня стало відомо, що Україна отримала унікальну САУ Hawkete зі США, яка ще не пройшла випробувань у Штатах.