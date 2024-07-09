Бойцы "Стального кордона" показали на вооружении пушку БС-3 1944 года (видео)

Кроме пушки времен Второй мировой войны, пограничники показали боеприпасы производства BALKAN NovoTeh.

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Государственная пограничная служба показала видео применения полевой 100-мм пушки БС-3 образца 1944 года. Об этом сообщает 15 мобильный пограничный отряд "Стальная граница" в фейсбуке.

Пограничники опубликовали видео боевой работы БС-3. В заметке военные обещают отомстить за каждого ребенка.

"Отомстим за каждого убитого и искалеченного украинского ребенка! Победим, чтобы наказать каждого причастного к преступлениям против Украины и украинского народа!" — подписано сообщение.

На кадрах заметно пушку БС-3 образца 1944 года, а также 100-мм унитарные снаряды М63Р1 от BALKAN NovoTeh. Это осколочно-фугасные боеприпасы массой 15,6 кг. Взрывчатое вещество составляет 1,48 кг, а максимальная дальность стрельбы 20,6 км. Взрывчатка представлена смесью тротила.

БС-3 производилась в период с 1944 по 1951 годы. Во времена Второй мировой войны ее использовали против немецких танков по типу Panther или Pz. Kpfw. VI Ausf.E. Вероятно, Украина расконсервировала пушку после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 25 июня СМИ писали, что ВС РФ получили партию новых САУ "Мальва".

23 июня стало известно, что Украина получила уникальную САУ Hawkete из США, которая еще не прошла испытаний в Штатах.