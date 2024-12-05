МіГ-31 РФ показали маловідому російську ракету в Середземномор'ї — ЗМІ

РФ розгорнула винищувачі МіГ-31І з ракетами "Кинджал". Ці навчання вказують на те, що Росія зміцнює свій військовий потенціал і роль, яку в ПКС відводять аеробалістичним ракетам.

3 грудня 2024 року російські війська провели масштабні військові навчання у східній частині Середземного моря і продемонстрували інтеграцію ракетних технологій у своєму стратегічному арсеналі, що зростає. Про це повідомляє Army Recognition.

Були розгорнуті винищувачі МіГ-31І зі складу ВКС Росії з ракетами "Кинджал". Ці навчання вказують на те, що Росія зміцнює свій військовий потенціал і роль, яку в ПКС відводять аеробалістичним ракетам.

Ракета "Кинджал" являє собою аеробалістичну зброю повітряного базування. Розвиває швидкість до 10 Махів і виконує маневри з ухилення в польоті. Заявлена дальність — близько 2000 км. Розміщення цієї ракети на літаку МіГ-31І дає змогу РФ проєктувати силу в ключових регіонах, включно зі східним Середземномор'ям і Чорним морем, зазначають автори публікації.

МіГ-31І — спеціалізований варіант перехоплювача МіГ-31, адаптований для перевезення гіперзвукових ракет, таких як "Кинджал". Порівняно з оригінальним МіГ-31, який був розроблений передусім для перехоплення ворожих літаків на великій висоті, МіГ-31І оптимізований для перевезення і запуску великих корисних навантажень.

Винищувач розвиває швидкість 2,8 Маха і також виграє від удосконаленої авіоніки та систем інтеграції ракет, адаптованих до експлуатаційних вимог розгортання гіперзвукових ракет.

Оперативна інтеграція ракет МіГ-31І і "Кинджал" є продовженням ракетної стратегії Росії, зазначає видання.

Російські збройні сили також експлуатують ще одну ракетну систему повітряного базування в обмеженому обсязі — ГЗКР (гіперзвукова керована авіаційна ракета). Хоча ГЗКР менш розрекламована, ніж "Кинджал", вона призначена для тактичних завдань і може бути розгорнута з багатоцільових винищувачів, що розширює оперативну гнучкість гіперзвукового арсеналу Росії. Разом ці дві системи — Х-47М2 "Кинджал" і ГЗКР — утворюють основу ракетних можливостей ПКС РФ, які запускаються з повітря.

Поширення такої зброї, як "Кинджал" і ГЗКР, посилило глобальну гонитву озброєнь. Росія розвиває свої можливості, й інші країни, включно зі США та Китаєм, прискорюють розробку власних гіперзвукових систем.

Характеристики ракети ГЗКР

Українські аналітики з Defense Express зібрали заяви російських військових щодо характеристик цієї ракети:

ГЗКР розвиває швидкість 6М;

дальність становить 1500 км при польоті на висоті;

довжина ракети — 6 метрів;

вага — 1,5 тонни;

двигун — "Виріб 70", розробки ТМКБ "Союз";

комбінована активно-пасивна радіолокаційна ГСН "Грань-75", розробки "Уральські ПКБ "Деталь".

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