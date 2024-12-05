ВСУ на танках контратаковали россиян в Курской области, — Forbes

По словам журналистов, благодаря этой контратаке украинской армии удалось продвинуться к южным окраинам села Дарьино.

Вооруженные силы Украины по меньшей мере силами трех подразделений осуществили контратаку недалеко от села Дарьино в Курской области РФ. Об этом пишет Forbes.

"Танки и другие силы по меньшей мере трех подразделений — 17-й тяжелой механизированной бригады, 21-й механизированной бригады и 80-й десантно-штурмовой бригады — по сообщениям, продвинулись к южным окраинам Дарьино", — говорится в материале.

Дарьино на карте Фото: Скриншот

Журналисты уточнили, что 21-я бригада направила в бой по крайней мере один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я — советские Т-64 или Т-72.

"Российские беспилотники нанесли удар, повредив как минимум по одному танку из каждой бригады. Экипаж "Леопарда" 2А6 пытался выбраться из горящей машины. Отстреливаясь, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада подбила по меньшей мере две российские боевые машины БМД, очевидно, из состава 83-й десантно-штурмовой бригады", — говорится в статье.

По мнению авторов материала, если ВСУ смогут удержать Дарьино, то это позволит также перекрыть второстепенные пути для наступления россиян и далее направить их в зону поражения вокруг хутора Зеленый Шилах.

В то же время журналисты подчеркивают, что преувеличивать масштаб украинской контратаки не стоит, поскольку подразделения трех бригад продвинулись лишь на несколько тысяч футов (около 1 км) и могли там и не остаться.

"Однако то, что украинцы вообще смогли контратаковать, является замечательным фактом... Перейдя в атаку, даже на короткое время и в небольших масштабах, украинские войска бросили кости. Если это правда, что они продвинулись в Дарьино и остались там, то их игра, возможно, окупилась", — отмечается в статье.

Напомним, 28 ноября аналитики DeepState сообщили, что российская армия отбила село Дарьино Суджанского района Курской области, которое ранее контролировали Вооруженные силы Украины.

Дарьино было взято под контроль ВСУ в первый день Курской операции — 6 августа.