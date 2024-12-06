Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло", — Зеленський (відео)

За словами глави держави, йдеться про принципово новий вид озброєння. Відомо, що дальність ураження ракети становить 700 км, а час підльоту цілі — 1 година.

Сили оборони України отримали першу партію дронів-ракет вітчизняного виробництва "Пекло", повідомив 6 грудня президент України Володимир Зеленський.

На опублікованих кадрах президент і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто оглянули нову розробку.

За словами глави держави, українська зброя вже застосовується на полі бою.

"Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони" написав Зеленський у соцмережах.

Верховний головнокомандувач зазначив, що тепер стоїть завдання перед виробниками налагодити серійне виробництво цього виду озброєння для подальшого його застосування.

"Спасибі кожному і кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні боротися", — підкреслив український лідер.

Ракета "Пекло": що відомо

З технічних характеристик новітньої ракети відомо лише те, що вона має швидкість польоту 700 км/год і здатна вражати цілі на відстані до 700 км. Іншими словами час підльоту до об'єкта становить не більше однієї години.

Водночас інші можливості зброї та її характеристики поки що невідомі. Як правило, подробиці про новітні системи озброєння не розголошуються з міркувань безпеки. Однак раніше Зеленський зазначав, що йдеться про "принципово новий вид озброєння".

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Нагадаємо, 3 грудня ЗС РФ провели навчання у східній частині Середземномор'я, під час яких було запущено гіперзвукову ракету "Циркон". На опублікованих кадрах вперше можна було помітити технічні деталі боєприпасу.