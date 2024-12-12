Макрон приїхав у Варшаву говорити про миротворчі сили в Україні: Туск прокоментував

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з польським керівництвом, зокрема щодо ситуації в Україні. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи дійсно варто чекати створення миротворчого контингенту.

Related video

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном і заявив про політичне зближення між країнами. Про це з посиланням на пресконференцію 12 грудня повідомили в RMF24.

Макрон приїхав у Варшаву, щоб обговорити з польським керівництвом геополітичну ситуацію, російсько-українську війну та співпрацю.

"Ми на одній стороні щодо безпеки Європи та справедливого миру в Україні", — наголосив Туск.

Він розповів, що розмова стосувалася європейських безпеки та конкурентоспроможності, а також польсько-французьких відносин, ситуації в Україні й дій задля справедливого миру.

Візит Макрона розцінили як екстрений. У ЗМІ з’явилися чутки, що він їде на переговори з Польщею щодо створення стабілізаційного військового контингенту в Україні. Йдеться про миротворчі сили на випадок, якщо мирні переговори з РФ призведуть до припинення вогню.

"Користуючись нагодою, хочу покласти край спекуляціям щодо присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир’я, припинення вогню чи миру. Рішення щодо польських дій будуть ухвалюватися у Варшаві й тільки у Варшаві", — зауважив Туск.

Він запевнив, що наразі таких дій не планує.

Також польський прем’єр заявив, що країна несе найбільший тягар в Європі через війну в Україні. Він наголосив, що також Польща взяла на себе тягар охорони кордону НАТО з РФ і Білоруссю.

"Польща є найбільшим, ключовим і єдиним хабом допомоги Україні в такому масштабі", — зауважив Туск.

Він додав, що Польща зазнає втрат із переконанням, що вони необхідні. Окрім того, у Варшаві впевнені, що підтримка Україні — це дії й для безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що переговори Польщі й Франції можуть стосуватись миротворчого контингенту, який стояв би на лінії розмежування в разі потенційного перемир’я. Неназваний дипломат ЄС зазначив, що йдеться про 40 тисяч миротворців.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов у коментарі Фокусу розповів, за які завдання могли б відповідати такі миротворці, а політолог Олег Пастернак розкрив мету цього задуму.