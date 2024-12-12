Макрон приехал в Варшаву говорить о миротворческих силах в Украине: Туск прокомментировал

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с польским руководством, в том числе по ситуации в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, действительно ли стоит ждать создания миротворческого контингента.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и заявил о политическом сближении между странами. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию 12 декабря сообщили в RMF24.

Макрон приехал в Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством геополитическую ситуацию, российско-украинскую войну и сотрудничество.

"Мы на одной стороне относительно безопасности Европы и справедливого мира в Украине", — подчеркнул Туск.

Он рассказал, что разговор касался европейских безопасности и конкурентоспособности, а также польско-французских отношений, ситуации в Украине и действий ради справедливого мира.

Визит Макрона расценили как экстренный. В СМИ появились слухи, что он едет на переговоры с Польшей о создании стабилизационного военного контингента в Украине. Речь идет о миротворческих силах на случай, если мирные переговоры с РФ приведут к прекращению огня.

"Пользуясь случаем, хочу положить конец спекуляциям относительно присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно польских действий будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве", — отметил Туск.

Он заверил, что пока таких действий не планируется.

Также польский премьер заявил, что страна несет наибольшее бремя в Европе из-за войны в Украине. Он отметил, что также Польша взяла на себя бремя охраны границы НАТО с РФ и Беларусью.

"Польша является крупнейшим, ключевым и единственным хабом помощи Украине в таком масштабе", — отметил Туск.

Он добавил, что Польша несет потери с убеждением, что они необходимы. Кроме того, в Варшаве уверены, что поддержка Украины — это действия и для безопасности всей Европы.

Напомним, в СМИ передавали, что переговоры Польши и Франции могут касаться миротворческого контингента, который стоял бы на линии разграничения в случае потенциального перемирия. Неназванный дипломат ЕС отметил, что речь идет о 40 тысячах миротворцев.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу рассказал, за какие задачи могли бы отвечать такие миротворцы, а политолог Олег Пастернак раскрыл цель затеи.