"Полезное оружие": украинские Су-27 с бомбами GBU создают проблемы российской ПВО (видео)

Впервые появились кадры сбрасывания с истребителя высокоточных бомб в ходе выполнения боевой задачи. Самолет практически одновременно выпустил сразу четыре боеприпаса.

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Недавно опубликованное видео из кабины украинского истребителя Су-27 демонстрирует, как самолет выпускает залп высокоточных управляемых бомб GBU-39/B, предоставленных США, по российской цели. Как рассказали обозреватели The War Zone, ранее эти бомбы были интегрированы в МиГ-29, поэтому новые кадры стали яркой иллюстрацией того, как другая советская техника адаптируется к современным вызовам.

Авиационные бомбы стали частью программы модернизации украинских ВВС, позволяющей интегрировать западное вооружение, включая ракеты AGM-88 HARM и JDAM-ER, на платформы советского производства.

Истребитель Су-27, окрашенный в характерный пиксельный камуфляж, выпускает залп из четырех бомб на подъеме, находясь под углом около 60 градусов. Такой маневр выполняется с целью увеличения дальности полета бомб и минимизации времени, которое самолет проводит в зоне действия ПВО противника.

Для запуска используется специальная стойка BRU-61/A, позволяющая закрепить сразу четыре таких боеприпаса на одном пилоне. При этом любопытно, что интеграция западных технологий в советские самолеты требует использования дополнительных систем управления, включая планшетные устройства, которые устанавливаются в кабине пилота. Через них происходит расчет траектории полета и управление боеприпасами.

Управляемые боеприпасы малого диаметра (SDB), такие как GBU-39, стали особенно важным инструментом, или, как пишут обозреватели, "полезным оружием" для украинских ВВС в последние месяцы. Согласно данным внутренней украинской оценки, опубликованной в начале года, около 90% бомб GBU-39/B достигают своих целей, что подтверждает их высокую эффективность. Дело в том, что эти боеприпасы являются крайне неудобными для перехвата, что создает дополнительные проблемы российской ПВО.

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США заказали для Украины авиабомбы GBU-39 дальностью до 110 км при сбросе с самолета

Напомним, 4 ноября в сети появилось видео боевой работы украинского истребителя МиГ-29. Машина нанесла удар по позициям ВС РФ, сбросив сразу восемь высокоточных авиабомб GBU-39 SDB.