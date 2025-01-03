Аналитики заметили БРМ Scorpion FV101 на вооружении Сил обороны: что о нем известно (фото)

Легкий британский танк FV101 Scorpion благодаря скорости и маневренности идеально подходит для разведки. Аналитики отмечают, что "скорпиона" могли приобрести волонтеры, так как Британия об их передаче не объявляла.

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Британскую боевую разведывательную машину FV101 Scorpion заметили на вооружении 2-й роты оперативного назначения, 1-го батальона оперативного назначения "Форпост", 1-й БрОП Национальной гвардии Украины "Буревій", пишет In Factum.

Аналитики In Factum заметили британскую БРМ FV101 Scorpion на вооружении 1-й БрОП НГУ "Буревій" Фото: In Factum

Фактически раритетный британский легкий разведывательный танк, вероятно, приобрели волонтеры, или же он был куплен через частные структуры, отмечают аналитики. По их словам, официально о передаче БРМ FV101 Scorpion от Британии украинским бойцам не сообщалось.

По словам аналитиков In Factum, кастомная версия FV101 Scorpion оснащена 76-мм пушкой, но на образце на фотографии установлен 14,5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, вероятно, потому что пушка при покупке отсутствовала или не было для нее соответствующего боекомплекта.

Отметим, обозреватели испанской Defensa писали, что маленькие, но крепкие "скорпионы" являются одними из лучших в мире легких танков. Благодаря скорости и маневренности они идеально подходят для разведки. Испанская морская пехота также использовала их для высадки на суда и в амфибийных операциях. Однако в 2007 году Испания вывела их из эксплуатации из-за высоких затрат на модернизацию.

Напомним, 2 января Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу о голландской боевой машине пехоты YPR-765, которая находится на вооружении украинской армии. Журналист, который специализируется на темах обороны и специальных операций, рассказал, как эта БМП показывает себя на поле боя.

Также 27 декабря исследователь военной техники и доктор исторических наук Андрей Харук рассказал о бронемашине ВСУ "Дозор-Б" — украинском бронеавтомобиле, который прошел эволюцию продолжительностью в 10 лет.