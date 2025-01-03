Аналітики помітили БРМ Scorpion FV101 на озброєнні Сил оборони: що про нього відомо (фото)

Легкий британський танк FV101 Scorpion завдяки швидкості та маневровості ідеально підходить для розвідки. Аналітики зазначають, що "скорпіона" могли придбати волонтери, бо Британія про їх передачу не оголошувала.

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Британську бойову розвідувальну машину FV101 Scorpion помітили на озброєнні 2-ї роти оперативного призначення, 1-го батальйону оперативного призначення "Форпост", 1-ї БрОП Національної гвардії України "Буревій", пише In Factum.

Аналітики In Factum помітили британську БРМ FV101 Scorpion на озброєнні 1-ї БрОП НГУ "Буревій" Фото: In Factum

Фактично раритетний британський легкий розвідувальний танк, імовірно, придбали волонтери, або ж він був куплений через приватні структури, зазначають аналітики. За їхніми словами, офіційно про передачу БРМ FV101 Scorpion від Британії українським бійцям не повідомлялося.

За словами аналітиків In Factum, кастомна версія FV101 Scorpion оснащена 76-мм гарматою, та на зразку на світлині встановлений 14,5 мм Великокаліберний кулемет Владимирова танковий, імовірно, бо гармата під час купівлі була відсутня або не було для неї відповідного боєкомплекту.

Зазначимо, оглядачі іспанської Defensa писали, що маленькі, проте міцні "скорпіони" є одними з найкращих у світі легких танків. Завдяки швидкості та маневровості вони ідеально підходять для розвідки. Іспанська морська піхота також використовувала їх для висадки на судна та в амфібійних операціях. Однак 2007 року Іспанія вивела їх з експлуатації через високі витрати на модернізацію.

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