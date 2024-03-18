Маленький, але міцний: експерти розхвалили БРМ Scorpion FV-101 іспанських морпіхів (фото)

Оглядачі зазначають, що бронемашина Scorpion FV-101 і її модифікації залишили незгладимий слід у військовій історії та пам'яті іспанської морської піхоти.

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Британський Alvis Vickers Scorpion FV-101, який вважається одним із найкращих легких танків у світі, залишив незгладимий слід у лавах іспанської морської піхоти. Сьогодні одним із таких зразків можна помилуватися в історичній кімнаті "Quartel de Batallones" у місті Сан-Фернандо, що в Іспанії. Про це пишуть оглядачі іспанської Defensa.

Оглядачі коротко нагадали, як "скорпіони" потрапили до лав іспанських сил. У 1985-1986 роках ВМС Іспанії придбали загалом 17 FV-101, із них — 13 стандартних машин і 4 командирських. Їх було включено до складу танкової роти амфібійно-механізованої групи Tercio de Armada (TEAR) — основного підрозділу морської піхоти, що базується в Сан-Фернандо.

"Скорпіони" мали видатні можливості в плані розвідки. Вони оснащені 76-мм гарматою L23A1 і 7.62-мм коаксіальним кулеметом FN MAG, а за рахунок швидкості до 80 км/год вважалися швидкими та маневреними. Крім розвідувальних можливостей, FV-101 ідеально підходили для посадки на кораблі та висадки в амфібійних операціях, що було вкрай важливо для Tercio de Armada.

Завдяки своїй високій механічній надійності й простоті обслуговування вони мали популярність серед екіпажів, які брали участь у численних маневрах, вважають оглядачі.

Водночас високі витрати на модернізацію призвели до виведення Scorpion із експлуатації 2007 року. 15 одиниць передали чилійській морській піхоті, а дві машини залишилися в Іспанії, одна з яких виставлена в історичній залі "Quartel de Batallones" у Сан-Фернандо.

У висновку було зазначено, що сімейство Scorpion охоплює кілька моделей, такі як FV-102 Striker, FV-103 Spartan, FV-104 Samaritan, FV-105 Sultan, FV-106 Sanson і FV-107 Scimitar. Усі ці машини, а також Scorpion FV-101 залишили незгладимий слід у військовій історії та пам'яті іспанської морської піхоти.

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