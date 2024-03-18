Маленький, но крепкий: эксперты расхвалили БРМ Scorpion FV-101 испанских морпехов (фото)

Обозреватели отмечают, что бронемашина Scorpion FV-101 и ее модификации оставили неизгладимый след в военной истории и памяти испанской морской пехоты.

Related video

Британский Alvis Vickers Scorpion FV-101, который считается одним из лучших легких танков в мире, оставил неизгладимый след в рядах испанской морской пехоты. Сегодня одним из таких образцов можно полюбоваться в исторической комнате "Quartel de Batallones" в городе Сан-Фернандо, Испания. Об этом пишут обозреватели испанской Defensa.

Обозреватели вкратце напомнили, как "Скорпионы" попали в ряды испанских сил. В 1985-1986 годах ВМС Испании приобрели в общей сложности 17 FV-101, из них — 13 стандартных машин и 4 командирских. Они были включены в состав танковой роты амфибийно-механизированной группы Tercio de Armada (TEAR), — основного подразделения морской пехоты, базирующегося в Сан-Фернандо.

"Скорпионы" обладали выдающимися возможностями в плане разведки. Они оснащены 76-мм пушкой L23A1 и 7,62-мм коаксиальным пулеметом FN MAG, а за счет скорости до 80 км/ч считались быстрыми и маневренными. Помимо разведывательных возможностей, FV-101 идеально подходили для посадки на корабли и высадки в амфибийных операциях, что было крайне важно для Tercio de Armada.

Благодаря своей высокой механической надежности и простоте обслуживания они пользовались популярностью среди экипажей, принимавших участие в многочисленных маневрах, считают обозреватели.

Между тем высокие затраты на модернизацию привели к выводу Scorpion из эксплуатации в 2007 году.15 единиц были переданы чилийской морской пехоте, а две машины остались в Испании, одна из которых выставлена в историческом зале "Quartel de Batallones" в Сан-Фернандо.

В заключении было отмечено, что семейство Scorpion включает в себя несколько моделей, таких как FV-102 Striker, FV-103 Spartan, FV-104 Samaritan, FV-105 Sultan, FV-106 Sanson и FV-107 Scimitar. Все эти машины, а также Scorpion FV-101 оставили неизгладимый след в военной истории и памяти испанской морской пехоты.

Напомним, Болгария передала Украине все обещанные бронетранспортеры БТР-60 для транспортировки БТР-60 было привлечено 26 единиц специальной техники, 247 военных и гражданских лиц.