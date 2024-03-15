Болгарія доставила всі обіцяні БТР-60 Україні, – міністр Тагарев

Софія передала Україні 100 списаних бронетранспортерів, які перебували на зберіганні з 1980-х років.

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Україна отримала всі обіцяні бронетранспортери БТР-60 з Болгарії. Про це 14 березня повідомив міністр оборони Тодор Тагарев. Відповідна публікація зʼявилась на сторінці Міноборони країни.

"Завдання з перевезення бронетранспортерів для допомоги Україні виконано якісно, ​​безпечно та в можливі терміни", — заявив міністр оборони під час пресконференції.

За його словами перші 30 вагонів у складі ешелону вирушили в Україну 7 березня. Останній склад також вже доставлено. Зазначається, що для транспортування БТР-60 було залучено 26 одиниць спеціальної техніки, 247 військових і цивільних осіб Командування матеріально-технічного забезпечення, сухопутних військ і військової поліції. Процес обійшовся у 170 тисяч болгарських левів (87 тисяч євро).

Вперше про можливість постачання БТР-60 говорили влітку 2023 року. Постачання затрималось, бо президент Болгарії Румен Радев наклав вето на передачу машин Україні, потім його вето подолав парламент. Пізніше Софія почала шукати фінансування для постачання 100 списаних БТР-60. Вони перебували на складах МВС країни з 1980-х років.

Нагадаємо, 7 березня оглядач ІС Олександр Коваленко пояснив, чому морально застарілі БТР-60 можуть бути корисними для України.

6 березня ЗМІ показали, як розконсервовуються болгарські САУ "Гвоздика" і БРДМ-2 для потенційного постачання Україні.