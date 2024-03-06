Болгарія знімає зі зберігання САУ "Гвоздика" і БРДМ-2, щоб передати Україні, — ЗМІ (фото)

Болгарський журналіст Цвєтан Александров зазначає, що самохідки 2С1 практично нові, тоді як бронемашини БРДМ-2 "навіть без гармат".

Related video

Болгарія знімає з консервації абсолютно нові самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" і дістає з резерву кілька не нових бронемашин БРДМ-2, щоб приготувати їх до відправлення в Україну. Про це 6 березня повідомив журналіст Цвєтан Александров, опублікувавши у своєму Facebook відповідні фото.

Журналіст зазначає, що зі зберігання було знято "абсолютно нові САУ "Гвоздика", на яких ще зберігся папір, і кілька розбитих БРДМ-2, які були навіть без гармат".

У коментарях Александров висловив сподівання, що українським військам вдасться стримати агресію свого сусіда, оскільки інакше перемога путінської армії призведе до катастрофічних наслідків і змінить усю геополітику у Східній Європі.

САУ "Гвоздика" знімають зі зберігання

Болгарські БРДМ-2, зняті з консервації

Старі болгарські БРДМ-2 знімають зі зберігання

"Природно, з негативом. Перемога Росії — це загроза для Європи. Сподіваюся, коли-небудь тут з'явиться пам'ятник машині, переданій болгарською армією Україні, яка сприяла позитивному українському результату в цій війні", — додав він.

Коротко про техніку

Експерти "Мілітарного" зазначають, що САУ 2С1 "Гвоздика" серійно вироблялася в СРСР з 1971 року, а 1979 року їхнє виробництво було розпочато і в Болгарії. Причому болгарські самохідки практично нічим не відрізнялися від радянських зразків.

"Гвоздика" має калібр у 122-мм і може уражати цілі на дальності до 22 км. Самохідка призначена для вогневої підтримки військових підрозділів і з'єднань, що наступають. Гаубиця встановлена на гусеничну платформу бронетранспортера МТ-ЛБ з потужністю дизельного двигуна в 300 к.с і швидкістю по шосе до 60 км/год.

Броньовану розвідувально-дозорну машину, або БРДМ-2, прийнято на озброєння армії СРСР у 1962 році. Броньовик являє собою плаваючу колісну двовісну машину з високою прохідністю і маневреністю.

Як порівняти із сучасними бронемашинами, БРДМ-2 має невисоку захищеність — її броня захищає лише від куль стрілецької зброї та осколків, але головна особливість машини — це дуже висока прохідність.

Також БРДМ-2 має розвинений комплекс засобів спостереження. Машина оснащена бінокулярною перископічною танковою панорамою ТПКУ-2Б, що дає змогу здійснювати спостереження на дальності до 3000 метрів та має круговий огляд.

Озброєння БРДМ-2 становить спарена установка 14,5-мм кулемета КПВТ і 7,62-мм ПКТ.

Важливо

"Це не обговорюється": Болгарія не відправлятиме своїх військових в Україну, — Міноборони

Раніше повідомлялося, що Болгарія почала процес передачі Україні сотні бронетранспортерів. Рішення про їхнє постачання було ухвалено ще наприкінці 2023 року.