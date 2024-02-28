"Це не обговорюється": Болгарія не відправлятиме своїх військових в Україну, — Міноборони

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарьов заявив, що російський президент Володимир Путін не повинен бути спокійним, адже всі варіанти військової допомоги Києву залишаються відкриті.

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Болгарія не відправлятиме своїх військовослужбовців на війну в Україну, однак російський президент Володимир Путін не повинен бути спокійний через це. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, передає видання Actualno.

"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", — стверджує Тагарьов.

За словами очільника Міноборони країни, у Кремлі почуваються "досить комфортно", бо знають, що в Україну не надішлють військових.

"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", — додає Тагарєв.

Водночас міністр не уточнив, які саме країни готові відправити військових в Україну.

"Мета — не дати Кремлю непотрібного спокою, — зазначив він.

У НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, який відбувся 26 лютого в Парижі заявив, що у Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправки військ в Україну.

Як зазначив французький лідер, два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки і ракети дальнього радіусу дії, проте їхня позиція змінилася.

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Парижі відбулася "бойова нарада" за участю президента Еммануеля Макрона, під час якої обговорювали відправлення в Україну армійських підрозділів.

Зі свого боку колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю від 15 грудня сказав, що є країни, які розглядають вірогідність направлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією РФ. За його словами, Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають.