"Операція продовжується": Болгарія запустила процес передачі Україні сотні БТР (фото)

Голова Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що відомство підтримує процес, а також опубліковано кілька фотографій із бронетранспортерами.

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Болгарія розпочала процес передачі Україні сотні бронетранспортерів. Рішення про їх постачання було ухвалено ще наприкінці 2023 року. Про це у Facebook повідомив голова Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов.

"Операція продовжується. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС", — написав він.

Міністр не став ділитися подробицями, проте показав кілька фото з БТР.

Болгарія передає Україні БТР Фото: Тодор Тагарев/Facebook

Болгарія передає Україні БТР Фото: Тодор Тагарев/Facebook

Болгарія передає Україні БТР Фото: Тодор Тагарев/Facebook

100 БТР від Болгарії для України

Раніше повідомлялося, що Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки", що означає передачу на потреби ЗСУ 100 старих бронетранспортерів разом із озброєнням та запчастинами

Пізніше президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на це рішення. Політик заявив, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він із цієї причини повернув документ до парламенту. У законодавчому органі мають надалі з ним ознайомитись.

Однак 8 грудня 2023 року стало відомо, що парламент Болгарії подолав вето президента. У партії ГЕРБ заявили, що країна захищає свої національні інтереси, допомагаючи Україні. Також у болгарському медіа зазначили, що під час розгляду законопроекту відбулася сутичка між депутатами.