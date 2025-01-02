Голландська броня: як БМП YPR-756 показує себе на полі бою

Голландська бронемашина зарекомендувала себе як надійний засіб для швидкого переміщення військ у розвідувальних, наступальних і оборонних операціях. А в деяких ситуаціях БМП може протистояти навіть основним бойовим танкам.

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Хоча Сполучені Штати є головним спонсором української армії, десятки інших країн теж відправили Києву свої системи озброєння. І одна з цих систем показує непогані результати в боях.

Фокус переклав статтю журналіста Ставроса Атламазоглу про бойову машину піхоти YPR-765, що перебуває на озброєнні української армії.

Голландська YPR-756

YPR-756 з назвою, схожою на ім'я робота із "Зоряних воєн", — це надійна бойова машина піхоти, здатна діяти на сучасному полі бою. Створена для голландських військових, а тепер перебуває на озброєнні українських військ, YPR-756 — незвичайна, але гідна БМП.

Голландські військові вперше представили YPR-765 у 1977 році як заміну легкому танку AMX-VCI французького виробництва. Незабаром вона стала основною БМП голландських збройних сил, призначеною для ведення маневреної війни на європейських полях у разі конфлікту з Росією.

Екіпаж машини складається з трьох осіб (командир, навідник і водій) і може перевозити до семи повністю екіпірованих піхотинців.

YPR-756 відносно швидка і може розвивати швидкість близько 61 кілометра на годину, а дальність її ходу становить близько 490 кілометрів.

Голландська бронемашина YPR-756 Фото: wiki

Що стосується озброєння, то БМП голландського виробництва оснащена 25-мм автоматичною гарматою і 7,62-мм кулеметом. Бронемашина може оснащуватися і додатковими системами озброєння, включно з 120-мм мінометом і важким кулеметом M2 калібру 0.5, а також датчиками залежно від потреб на полі бою.

Що стосується набору завдань, то YPR-765 в основному призначена для доставки механізованої піхоти на поле бою і її прикриття. Однак вона також може вести броньовану розвідку і виконувати роль медичного транспорту.

Бойові дії в Україні

Влітку уряд Нідерландів оголосив про чергову передачу Україні бойових машин піхоти YPR-756.

"Бронетехніка цього типу дуже потрібна Україні. Ці БМП маневрені, можуть швидко переміщати війська і використовуватися в розвідувальних, наступальних і оборонних цілях", — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен про передачу бойових машин піхоти українським військовим.

Голландська БМП YPR-756 на озброєнні ЗСУ Фото: Соцмережi

Нідерланди передали українським військовим понад 350 машин YPR-756, які допомагають захиститися від російської агресії. Надалі Нідерланди, ймовірно, відправлять Києву ще кілька бойових машин піхоти, оскільки в їхньому розпорядженні залишилося близько 1500 одиниць YPR-756.

Бойові дії в Україні довели величезну цінність БМП на сучасному полі бою. Вони забезпечують захист, мобільність і вогневу міць механізованої піхоти та ідеально підходять для ведення маневреної війни. Українські військові активно використовують БМП, які зробили значний внесок у наступальні операції Києва. Хоча бойові машини піхоти не перевозять таку кількість солдатів, як бронетранспортери, вони можуть використовувати свої системи озброєння і датчики для більш ефективної підтримки піхотних атак.

Крім того, за умови правильної підготовки та наявності систем озброєння (а також певної удачі) бойові машини піхоти можуть навіть протистояти основним бойовим танкам.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.