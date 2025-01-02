Голландская броня: как БМП YPR-756 показывает себя на поле боя

Голландская бронемашина зарекомендовала себя как надежное средство для быстрого перемещения войск в разведывательных, наступательных и оборонительных операциях. А в некоторых ситуациях БМП может противостоять даже основным боевым танкам.

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Война в Украине дает отличный шанс оценить возможности западных систем вооружения в войне между государствами.

Хотя Соединенные Штаты являются главным спонсором украинской армии, десятки других стран тоже отправили Киеву свои системы вооружения. И одна из этих систем показывает неплохие результаты в боях.

Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу о боевой машине пехоты YPR-765, состоящей на вооружении украинской армии.

Голландская YPR-756

YPR-756 с названием, похожим на имя робота из "Звездных войн", – это надежная боевая машина пехоты, способная действовать на современном поле боя. Созданная для голландских военных, а теперь состоящая на вооружении украинских войск, YPR-756 – необычная, но достойная БМП.

Голландские военные впервые представили YPR-765 в 1977 году как замену легкому танку AMX-VCI французского производства. Вскоре она стала основной БМП голландских вооруженных сил, предназначенной для ведения маневренной войны на европейских полях в случае конфликта с Россией.

Экипаж машины состоит из трех человек (командир, наводчик и водитель) и может перевозить до семи полностью экипированных пехотинцев.

YPR-756 относительно быстрая и может развивать скорость около 61 километра в час, а дальность ее хода составляет около 490 километров.

Голландская бронемашина YPR-756 Фото: wiki

Что касается вооружения, то БМП голландского производства оснащена 25-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Бронемашина может оснащаться и дополнительными системами вооружения, включая 120-мм миномет и тяжелый пулемет M2 калибра 0.5, а также датчиками в зависимости от потребностей на поле боя.

Что касается набора задач, то YPR-765 в основном предназначена для доставки механизированной пехоты на поле боя и ее прикрытия. Однако она также может вести бронированную разведку и выполнять роль медицинского транспорта.

Боевые действия в Украине

Летом правительство Нидерландов объявило об очередной передаче Украине боевых машин пехоты YPR-756.

"Бронетехника этого типа очень нужны Украине. Эти БМП маневренны, могут быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях", – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен о передаче боевых машин пехоты украинским военным.

Голландская БМП YPR-756 на вооружении ВСУ Фото: Соцсети

Нидерланды передали украинским военным более 350 машин YPR-756, помогающих защититься от российской агрессии. В дальнейшем Нидерланды, вероятно, отправят Киеву еще несколько боевых машин пехоты, поскольку в их распоряжении осталось около 1500 единиц YPR-756.

Боевые действия в Украине доказали огромную ценность БМП на современном поле боя. Они обеспечивают защиту, мобильность и огневую мощь механизированной пехоты и идеально подходят для ведения маневренной войны. Украинские военные активно используют БМП, внесшие значительный вклад в наступательные операции Киева. Хотя боевые машины пехоты не перевозят такое количество солдат, как бронетранспортеры, они могут использовать свои системы вооружения и датчики для более эффективной поддержки пехотных атак.

Кроме того, при правильной подготовке и наличии систем вооружения (а также определенной удаче) боевые машины пехоты могут даже противостоять основным боевым танкам.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.