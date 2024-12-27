Оружие победы: эксперт детально рассказал о бронемашине ВСУ "Дозор-Б" (фото)

С технической точки зрения "Дозор-Б" имеет ряд отличий от предшественника, повлиявших на его характеристики и соответственно на его место в украинских вооруженных силах.

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В рядах Вооруженных сил Украины находится отечественный бронеавтомобиль "Дозор-Б", который прошел 10-летнюю эволюцию, чтобы достичь производственной стадии. Детально об этой машине и ее отличиях от предшественника "Дозор-А", который так и не нашел своего покупателя, рассказал корреспонденту Армія Inform исследователь военной техники доктор исторических наук Андрей Харук.

На протяжении своей эволюции "Дозор-Б" получил множество улучшений. Первый прототип, созданный в 2004 году, демонстрировался на международных выставках, но не нашел коммерческого успеха. В 2014–2015 годах была разработана новая версия с увеличенным объемом топливного бака, модернизированной системой навигации, мощной лебедкой и дополнительным оборудованием.

Таким образом с технической точки зрения "Дозор-Б" имеет ряд отличий, повлиявших на его характеристики и соответственно на его место в украинских вооруженных силах.

Особенности бронеавтомобиля

По словам специалиста, техника представляет собой двухосный полноприводный бронированный автомобиль с капотной компоновкой. Корпус делится на два отсека: моторно-трансмиссионный и отсек экипажа. В моторно-трансмиссионном отсеке расположены двигатель, трансмиссия, рулевое управление, системы торможения и кондиционирования. Отсек экипажа включает места для водителя, командира, стрелка, а также десантное отделение на 6 человек.

Характеристики бронеавтомобиля "Дозор-Б"

Корпус оснащен броневой сталью Armstall 500, защищающей от бронебойных пуль с расстояния 30 м и осколков 152-мм снарядов с дистанции 50 м. Внутри броня дополнительно усилена кевларом. Дно корпуса имеет закругленную форму для улучшения противоминной защиты, однако этот параметр остается слабым звеном машины.

Двигательная установка

На "Дозор-Б" установлен дизельный двигатель Deutz BF 4M 1013 FC мощностью 190 л.с. с гидромеханической пятиступенчатой коробкой передач Allison LCT 1000. Хотя рассматривались альтернативные двигатели, на всех выпущенных моделях использовались моторы Deutz.

Украинский бронеавтомобиль "Дозор-Б" Фото: АрміяInform

Варианты вооружения

"Дозор-Б" оснащался различными видами вооружений, включая:

Пулемет НСВТ-12,7 или его украинский аналог КТ-12,7. Установка включала прицел ПЗУ-7, боекомплект из 450 патронов и диапазон вертикального наведения от -3° до 68°.

Автоматический гранатомет КБА-117 (копия АГС-17).

Модуль "Блик-2", вооруженный пулеметом, гранатометом и пусковыми установками дымовых гранат. На его базе был разработан модуль "Блик-2М" с добавлением ПТРК "Корсар".

ОБМ "Киборг", оснащенный пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом УАГ-40.

Модуль "Вий" с авиационной пушкой ГШ-23Л и оптико-телевизионным прицелом.

Украинский бронеавтомобиль "Дозор-Б" Фото: АрміяInform

Интересным проектом, продолжил Харук, стало создание легкой реактивной огнеметной системы "Жара". Она использует реактивные снаряды РС-122ТБ с термобарической боевой частью и дальностью стрельбы до 7 км.

Среди других усовершенствований была отмечена автоматическая система пожаротушения и возможность постановки дымовых завес.

Харук подчеркнул, что с момента своей разработки "Дозор-Б" стал не только универсальной боевой платформой, но и базой для множества специализированных решений, таких как комплексы управления артиллерийскими подразделениями.

Таким образом эволюция "Дозор-Б" наглядно демонстрирует, как технологическая адаптация позволяет создавать многофункциональные решения для современных боевых условий.

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